Челябинка Луиза Яхъяева была одной из первых, кто пришел на помощь пострадавшим в аварии на Шершневской плотине. 23-летняя девушка учится на первом курсе Южно-Уральского государственного медицинского университета, на отделении «лечебное дело». В понедельник утром она ехала на свой машине на пары и оказалась в эпицентре массового ДТП.
«Сам момент столкновения я не видела. Все произошло минут за пять до того, как я оказалась на этом месте. Сначала заметила, что машины сбрасывают скорость, а потом – дым. И наконец, разбросанные по дороге автомобили. И мысли не было проехать мимо, моим долгом было остановиться», – рассказала Первому областному информагентству Луиза.
Позже полиция установит, что 20-летний пьяный челябинец на «Ладе Гранта» выехал на встречную полосу, протаранил «девятку» и еще восемь машин. От удара «девятка» перевернулась – сидевшие в ней люди пострадали больше всего.
«Я увидела, что к "девятке" подбежали мужчины. Она стали раскачивать корпус, чтобы достать людей. А я как медик знаю, что трясти пострадавших нельзя – это может им навредить. Первым делом я подбежала к этой машине и осмотрела зажатых в ней людей»,– рассказывает Луиза.
В машине находились молодой мужчина и две девушки. У парня, по словам Луизы, были травмированы ноги и грудь, но открытых ран не было. По виску одной девушки текла струйка крови, но небольшая. А вот вторая пострадала серьезно.
«У нее была сломана челюсть, из открытой раны сочилась кровь. Рана располагалась на сонной артерией, это очень опасно. При обильном кровотечении девушка могла умереть. Я сбегала к своей машине, надела перчатки, взяла салфетки и хлоргексидин и обработала девушке рану, остановила кровь. Дальше я приглядывала за ней, чтобы она не двигалась до приезда скорой. Девушка была в шоке, она не понимала, что происходит и могла куда-то пойти, побежать, упасть», – вспоминает Луиза.
Студентка также пробежала по другим попавшим в ДТП машинам. Опросила водителей и пассажиров – у кого какие травмы. И хотя с места аварии скорая увезла восьмерых, таких тяжелых травм, как у девушки из «девятки», больше ни у кого не было.
«Мне запомнилась девочка лет четырех в одной машине. Она ехала с мамой и папой, с братом. Братишка плакал, а она мужественно держалась. Я пообещала ей, что все будет хорошо», – говорит Луиза.
До поступления в медицинский университет Луиза Яхъяева уже успела окончить медучилище и получила профессию медсестры. Какое-то время Луиза работа в кардиоотделении, а однажды в торговом центре помогла женщине, у которой случился инсульт.
«Наверное, все это помогло мне не потерять самообладание и в данном случае. Ведь одно дело, когда ты учишь правила оказания первой медицинской помощи в теории, и другое, когда проходишь это на практике», – замечает студентка.
Кстати, после аварии девушка поехала в вуз, чтобы не пропустить лекции.
