Первую операцию на головном мозге провели в Челябинском онкоцентре

Пациентке удалили метастазы из мозжечка

В новом нейроонкологическом отделении Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины провели первую операцию на головном мозге: 68-летней женщине удалили метастазы из мозжечка. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба клиники.

«Состояние пациентки прогрессивно ухудшалось на протяжении последних двух месяцев. С ноября по январь был отмечен рост метастаза в три раза. „Кибернож“ в данной ситуации не подходил, поэтому мы решили удалять злокачественное новообразование хирургическим способом», — рассказал заведующий отделением нейроонкологии Челябинского онкоцентра Андрей Кузьмин.

Операция прошла успешно. Женщину уже выписали домой.

Напомним, специализированное нейроонкологическое отделение открыли в Челябинском онкоцентре в 2023 году. Ранее пациентам приходилось ездить на операцию в федеральные клиники.