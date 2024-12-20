Первой красивой датой для свадеб в Челябинской области будет 25.01.25

Забронировать день бракосочетания можно на «Госуслугах»

В 2025 году у южноуральцев будет 12 красивых дат для заключения брака — 25-го числа каждого месяца. И первая такая дата выпадает на 25 января, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС в Челябинской области.

«Заявление о вступлении в брак подается минимум за один месяц до знакового события. Это значит, что до окончания срока подачи заявления на регистрацию брака в этот день осталась всего неделя», — напоминают в ЗАГСе.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично в отделе ЗАГС или дистанционно через Единый портал госуслуг.