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/ Борис Дубровский: «Первомай для нашей трудовой Челябинской области — самый гармоничный праздник»

Борис Дубровский: «Первомай для нашей трудовой Челябинской области — самый гармоничный праздник»

Глава региона отметил заслуги жителей.
сегодня в 11:08
  |  Общество

Сегодня, 1 мая, в Челябинской области повсеместно встречают праздник весны и труда. Праздничные акции и митинги проходят в большинстве муниципалитетов. Глава региона Борис Дубровский отметил важность Первомая для жителей Южного Урала, а также пожелал южноуральцам здоровья и счастья

В эти первомайские дни пробуждается природа, дарит нам надежды на будущее, дает силы для большой созидательной работы. Первомай для нашей трудовой Челябинской области — самый гармоничный праздник. Сегодня в самых разных сферах жизни работают настоящие мастера, люди честного и добросовестного труда, которые любят и ценят свое дело. Это наше главное достояние и гордость, основа дальнейших успехов Южного Урала. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, интересной и успешной работы, удачи во всех добрых делах и начинаниях! — поздравил южноуральцев губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, в этом году Первомай проходит под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».

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