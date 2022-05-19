Первоклассник из Челябинска стал победителем олимпиады по программированию

Максим Штейн создал проект на языке Scratch, в котором рассказал об истории шахмат

7-летний школьник из Челябинска стал победителем регионального этапа Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию. Максим Штейн выступил с авторским анимационным роликом «Максим и мир шахмат», полностью выполненным на языке программирования Scratch. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минобра.

Юный робототехник выступал на олимпиаде в номинации для школьников 1-2 классов «Мой мир, анимированная история». Парень, помимо программирования и робототехники, занимается в шахматной школе, поэтому в своем проекте, пофантазировав о посещении «Мира шахмат», рассказал об истории этой игры.

Конкурс проходит в дистанционном формате. Теперь Максиму предстоит выступить на российском этапе, призеры которого смогут представить страну в заочном туре международной олимпиады и побороться за путевки в очный финал, который состоится в Финляндии.