Первое в России производство сульфида натрия появится в Челябинской области

Проект позволит заместить более 30% импорта

Челябинская компания «Доминат» получит льготный заем на строительство комплекса по производству сульфида натрия. Деньги выделит Фонд развития промышленности РФ, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

Пока в России подобных производств нет. Ожидается, что на первом этапе объем производства составит около трех тысяч тонн сульфида натрия в год, позже — семь тысяч. Новый проект позволит заместить более 30% импорта.

Общая стоимость проекта составляет 900 миллионов рублей. По программе ФРП «Проекты развития» инвестор получит 490,5 миллиона рублей. На эти деньги будет закуплено российское оборудование. Комплекс будет работать на отечественном сырье.

Сульфид натрия востребован на горно-обогатительных предприятиях, в металлургической, химической и кожевенной промышленности. С его помощью обогащают руду.