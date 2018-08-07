/ Аграрии южных районов Челябинской области начали уборочную кампанию

Первыми собирают озимые культуры.

На Южном Урале стартовала уборочная кампания. Первыми за специальную технику сели аграрии южных районов области. Они собирают озимые культуры: рожь, пшеницу и гибридную культуру — тритикале.

Южноуральским аграриям важно сосредоточиться на расширении производства зерна, как для продовольственных нужд, так и для производства комбикормов. У нас есть для этого гарантированный спрос, наличие земель и технологий для повышения урожайности. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Общая площадь яровых в Челябинской области — порядка 24 тысяч гектар.

Мы ожидаем неплохой урожай в этом году. Надеюсь, что погода нам позволит своевременно его убрать. — рассказал замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Напомним, южноуральские аграрии уходят от монокультур. Сейчас в Челябинской области отдают предпочтение разным культурам. Аграриями региона засеяно 1 миллион 913 тысяч гектаров. Из них 161,6 гектаров отдано масличным культурам, зерновые и зернобобовые составили 1 миллион 394 тысяч.