Первенцы-дочери могут стать причиной развода родителей

К соответствующим выводам пришли ученые нескольких университетов

Плохие привычки, бытовое насилие, неверность одного из супругов — самые распространенные причины разводов. Однако исследователи утверждают, что причиной распада семьи может стать и ребенок. Вернее — его пол. Подробнее об этом сообщает The Economic Journal, передает издание «РИА Новости».

Ученые из Мельбурнского университета и Университета штата Джорджия провели исследование и выяснили, что супруги, у которых первый ребенок — дочь, разводятся чаще, чем семьи с первенцами-сыновьями. Причем не тогда, когда ребенок только родился, а когда девочки достигают подросткового возраста.

Согласно результатам многочисленных опросов, это происходит потому, что родители начинают спорить о том, как им воспитывать ребенка, переживающего непростой период. И чаще всего дискуссии ведутся по поводу внешнего вида подростка, его отношений с другими людьми и противоположным полом, а также места работы. При воспитании мальчиков такие споры почти никогда не возникают.

Однако есть и исключения. Как отмечают исследователи, супруги с первенцами-дочерьми разводятся реже в том случае, если отец девочки рос вместе с сестрой.