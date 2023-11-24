Первая выездная бригада врачей отправится в Златоуст 4 декабря

Специалисты из областного центра помогут решить проблему нехватки медицинских кадров

В Минздраве области назвали дату, когда в больнице Златоуста начнут работать выездные бригады врачей. Они должны частично решить проблему острой нехватки кадров.

«Специалисты приступят к работе в стационаре городской больницы Златоуста 4 декабря. В состав выездных бригад войдут три анестезиолога-реаниматолога, три хирурга, уролог, невролог и терапевт из Челябинской областной больницы, Областной больницы № 3 и челябинской городской больницы № 6», — сообщает пресс-служба Минздрава.

Еще пять специалистов: заведующий отделением профилактики, два участковых терапевта, фельдшер и медсестра отправятся в Златоуст, чтобы усилить работу по диспансеризации населения.

Напомним, в начале этой недели министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева и руководители ведущих клиник региона по поручению губернатора Алексея Текслера встретились с коллективом городской больницы Златоуста и обсудили перспективы работы выездных бригад медиков.

Помимо этого Минздрав Челябинской области прилагает усилия по привлечению в Златоуст собственных медицинских кадров.

В начале ноября губернатор лично осмотрел городскую больницу и роддом Златоуста и провел совещание на тему модернизации системы здравоохранения города. По поручению Алексея Текслера начата разработка программы модернизации системы здравоохранения Златоуста.

