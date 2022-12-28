Первая в Челябинской области ячейка «Движения первых» создана на базе лицея

За создание первички Российского движения детей и молодежи школьники проголосовали единогласно

28 декабря ученики челябинского лицея № 142 выступили за создание на базе своей школы первичного отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Эта организация должна объединить все работающие с детьми клубы и сообщества России, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, на федеральном уровне решение о создании РДДМ было принято весной 2022 года. Летом президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, тогда же он согласился возглавить наблюдательный совет новой организации. В Челябинской области региональное отделение движения детей и молодежи появилось в начале декабря. Тогда же губернатор Алексей Текслер встречался со школьниками — делегатами на первый всероссийский съезд РДДМ.





По словам председателя совета реготделения РДДМ Светланы Буравовой, на прошедшем в Москве 17—21 декабря съезде делегаты — полторы тысячи школьников, студентов колледжей, педагогов и родителей — приняли официальное название «Движение первых». Теперь в Челябинской области началось формирование низового звена РДДМ на базе образовательных учреждений, спортивных и патриотических клубов и других объединений школьников. Основную работу по созданию первичек планируется закончить в феврале 2023 года.

Светлана Буравова в своем обращении к ученикам 142-го лицея заявила, что ждет от них проявления гражданской позиции.

«Очень важно, чтобы вы действительно влияли на жизнь страны», — сказала она.





Председателем лицейской первички была единогласно избрана заместитель директора по воспитательной работе Елизавета Ребенкина. До последнего времени она возглавляла школьную ячейку Российского движения школьников (РДШ). Ученикам она объяснила, что выбирать, чем заняться в рядах нового движения, им предстоит самостоятельно.





Многие лицеисты из числа активистов Российского движения школьников со своими планами уже определились.

«Меня привлекает направление „Техника и технологии“, основы изобретательства. И плюс работа с людьми, волонтерство», — рассказал одиннадцатиклассник Вадим.

Девятиклассница Вероника намерена заняться направлениями «Медиа» и «Спорт». Девочка считает, что объединение разрозненных детских проектов и организаций под эгидой РДДМ — правильный шаг.

«Я участвовала и в программах Российского движения школьников, и в проекте „Большая перемена“. Это разные вещи, и приходилось буквально разрываться между ними. „Движение первых“ — это очень круто, у нас станет больше историй, возможностей проявить себя», — рассуждает Вероника.

