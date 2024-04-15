Первая репетиция парада Победы пройдет в Челябинске 17 апреля

Ограничивать движение не будут

В среду, 17 апреля, в Челябинске на площади Революции пройдет первая репетиция парада Победы. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, построение войск Челябинского гарнизона запланировано без ограничения движения.

24 апреля пройдет еще одна репетиция торжественного построения войск, также без ограничений. А 7 мая с 16:00 до 19:00 состоится генеральная репетиция парада Победы, в этот раз с ограничением движения. Все подробности в мэрии обещали рассказать позже.

Кроме того, 23 и 26 апреля на площади Революции пройдут репетиции творческих коллективов.

Подробная программа празднования Дня Победы будет опубликована ближе к празднику.