Первая рабочая неделя января‑2024 в России будет короткой

Трудиться предстоит четыре дня

Длинные новогодние выходные позади, пора включаться в рабочий ритм. К счастью, первая рабочая неделя в этом году будет короткой: трудиться предстоит четыре дня, передает ИА «Первое областное».

Так, рабочая неделя начинается с сегодняшнего дня, со вторника, и завершится в пятницу.

Эксперты советуют южноуральцам не хвататься сразу за масштабные задачи. Чтобы не утомиться в первый же день, лучше начинать работу с малого. Можно навести порядок в органайзере и вспомнить, какие дела запланированы на ближайшее время, а также обсудить с коллегами дальнейшие планы.