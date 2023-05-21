Первая помощь при ожоге борщевиком

Как избавиться от растения на садовом участке

Борщевик является ядовитым и очень живучим растением, его семена могут прорасти спустя восемь лет покоя. В зонтиках борщевика содержится до 70 тысяч семян, потому распространяется борщевик по территории стремительно. Борщевику удается выстоять перед любой погодой и даже химическими препаратами.

«У него ядовиты и сок, и пыльца. Обычное прикосновение заканчивается ожогом. Сперва появляется раздражение кожи, а вскоре ситуация усугубляется. Ожог борщевиком входит в перечень наиболее частых травм дачников», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Когда кожа соприкасается с частицами растения, возникают сильные ожоги, доходящие порой до почернения. Ожогам свойственно расползаться по телу, также надо приготовиться к их длительному заживлению, рубцам и пятнам. Попадание пыльцы в глаза чревато повреждениями зрения, а на слизистые дыхательных путей — проблемами с дыханием, аллергическим ринитом, слезотечением, отеком слизистой оболочки и прочими неприятностями.

Если случилось соприкосновение с борщевиком, нужно немедленно спрятаться в тени, а лучше уйти в закрытое помещение, и следующие 2-3 дня избегать ультрафиолета. Обязательно тщательно помыться. Вымыть нужно и голову, прополоскать рот, промыть нос. Переодеться, постирать одежду.

«Понадобится прием антигистаминных препаратов. На место повреждения наносят противоожоговые средства с пантенолом. Если уже есть пузыри, делают охлажденные антисептические повязки с хлоргексидином или фурациллином. Еще пузыри обязательно обрабатывают фукорцином», — рекомендует доктор.

Первая помощь при ожоге борщевиком обязательна, так снижаются риски осложнений на 60%. В этот же день надо показаться врачу.

Во избежание травмирования, следует избавиться от борщевика, если он завелся на участке или поблизости.

Борщевик лучше выкопать, но предварительно нужно обезопасить свое тело спецодеждой, не забыв про перчатки и защиту глаз. Для выкапывания берут острую лопату и подкапывают корни поглубже, а затем тянут за стебель растения. При обламывании борщевика манипуляцию повторяют, поскольку нахождение в земле даже небольших фрагментов чревато их прорастанием.

Если вы не сразу распознали, что на садовом участке появился борщевик, и не успели его выкопать до начала цветения, прибегните к удалению соцветий — закройте их плотным пластиковым пакетом и зафиксируйте, срежьте стебелек при помощи острого ножа, а после сожгите зонтики, чтобы семена случайно не попали в почву.