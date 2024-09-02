Первая неделя сентября в Челябинской области ожидается прохладной и дождливой

Теплыми будут лишь несколько дней

Первая осенняя неделя в Челябинской области стартует с 20-градусного тепла и солнца. Однако уже во вторник погода испортится, температура начнет снижаться и к середине недели упадет до +10 градусов. К выходным в регион вернется тепло, сообщают синоптики Уральского Гидрометеоцентра.

«3—4 сентября на Европейский Север России надвинется антициклон. Уральские регионы большую часть недели будут находиться на его холодной восточной периферии. Атмосферный фронт принесет небольшие дожди», — уточнили синоптики.

В Челябинске сегодня еще тепло и без осадков. Во вторник, 3 сентября, синоптики прогнозируют около +17 градусов и небольшой дождь. К среде столбики термометров снизятся до +12 градусов, осадки не прекратятся. До пятницы в городе ожидаются небольшие дожди и +13…+15 градусов. К выходным осадки прекратятся, в воскресенье воздух может прогреться до +22 градусов.

В горных районах к середине недели похолодает до +11 градусов. Почти всю неделю небольшие дожди. В субботу осадки сохранятся, но температура поднимется до +16 градусов. В воскресенье без осадков и до +20 градусов тепла.

На западе региона осадков почти не будет, а температура всю неделю будет чуть выше, чем на остальной территории.

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