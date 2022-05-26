Первая горбольница проводит диспансеризацию жителей всего Челябинска

В ближайшую субботу здесь можно получить консультацию онколога и пройти редкие обследования

В эту субботу, 28 мая, поликлиника челябинской ГКБ № 1 проводит день открытых дверей. Любой человек, имеющий прописку в черте Челябинска, может пройти здесь плановую диспансеризацию, а также профилактические осмотры узких специалистов, сообщает пресс-служба больницы.

Объем обследований зависит от пола и возраста пациента. Например, в рамках диспансеризации женщинам старше 40 лет сделают маммографию, а у мужчин старше 40 лет возьмут анализ на рак простаты. При необходимости врач направит на дополнительные обследования.

«На диспансеризацию лучше приходить натощак. С собой возьмите паспорт, медицинский полис, результаты ФОГ, если не прошел один год с момента последнего обследования»,

— говорят в поликлинике.

Дополнительно к основному списку обследований по возрасту в субботу можно получить консультацию врача-онколога, уролога, гинеколога. По показаниям будут проводить ультразвуковую допплерографию (УЗДГ). Это УЗИ сосудов головы и шеи. Оно позволяет выявить атеросклеротические бляшки, а также утолщения стенок сосудов.

День открытых дверей пройдет по адресу: ул. Воровского, 16, 1-й этаж, отделение медицинской профилактики, кабинет № 113. Медики ждут горожан с 8:00 до 16:00.