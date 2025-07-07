Первая декада июля завершится 30‑градусной жарой в Челябинской области

Есть вероятность небольших дождей

На наступившей неделе в Челябинскую область придет жаркая погода: местами температура воздуха может подняться до +30 градусов. Значительный прогрев синоптики обещают к среде, 9 июля. Подробнее о погоде — в материале ИА «Первое областное».

К середине недели поступающее на европейскую территорию страны тепло доберется до уральских регионов, обещают синоптики. Осадков ожидается немного, но все же они будут: небольшие дожди, местами с грозами, обеспечит фронтальная зона. К выходным температура воздуха снизится до средних июльских значений — а это около +20 градусов и чуть выше.

В Челябинске сегодня +20 градусов, без дождей. Во вторник возможны небольшие осадки, температура воздуха поднимется до +22 градусов. В среду синоптики обещают прогрев до +26 градусов, в четверг — до +28. Небольшие дожди. В пятницу будет солнечно и около +26 градусов. В выходные — чуть выше +20, в воскресенье возможен небольшой дождь.

На юге региона будет минимум осадков, и почти вся неделя выдастся жаркой: во вторник и среду градусники покажут +25…+26 градусов, в четверг и пятницу будет до +30. Выходные также ожидаются жаркими.

На севере области температура будет лишь чуть выше нормы — на протяжении всей недели там ожидается от +21 до +26 градусов. Сильнее всего воздух прогреется в четверг, в выходные будет около +21 градуса. Почти без дождей.

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