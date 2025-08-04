Первая декада августа в Челябинской области завершится теплой погодой

Местами ожидаются дожди

Наступившая неделя в Челябинской области будет преимущественно теплой, в отдельные дни даже жаркой. Местами на протяжении всей недели возможны дожди. К выходным синоптики обещают умеренное тепло и локальные осадки. Подробнее о погоде с 4 по 9 августа — в материале ИА «Первое областное».

Сегодня днем центр антициклона окажется над Южным Уралом, воздух начнет прогреваться, и во вторник температура поднимется до +27 градусов, местами выше. Но уже к вечеру вторника антициклон отступит, на уральские регионы начнет действовать циклон, который принесет осадки. К концу рабочей недели на погоду будет действовать гребень арктического антициклона — температура опустится до нормативных значений, осадки вероятны лишь в отдельных районах, сообщают синоптики.

В Челябинске сегодня ожидается около +24 градусов, без существенных осадков. Во вторник воздух прогреется до +27 градусов, солнечно. В среду и четверг будет преимущественно пасмурно, могут пройти небольшие дожди. Температура несущественно снизится — до +24 градусов. До конца недели градусники будут показывать около 23 градусов тепла. Преимущественно без осадков.

На юге региона ситуация немного иная: жаркая, но вместе с тем дождливая погода будет сохраняться до четверга. С пятницы температура снизится до +23 градусов. Небольшие осадки вероятны в воскресенье.

На севере области чуть прохладнее, но в пределах нормы — от +22 до +25 градусов. Переменная облачность, осадков будет мало.

В горных районах ожидается умеренное тепло, в отдельные дни пройдут небольшие дожди. На западе неделя выдастся в основном жаркой, осадки вероятны преимущественно в середине недели и в выходные.

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