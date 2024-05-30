Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудил развитие отрасли на Южном Урале с вице-губернатором Челябинской области Андреем Фалейчиком.
Согласно данным Росстата, в Челябинской области за 4 месяца этого года введено 706,2 тысячи кв. м жилья, из которых 223,1 тысячи кв. м относится к МКД, 483 тысячи — к ИЖС.
На встрече также обсуждались темпы реализации в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Челябинской области на 2024 год запланировано обустройство 186 территорий, уже ведутся работы на 152 из них.
За счет средств, входящих в «Инфраструктурное меню», в Челябинской области запланировано построить детский сад, школу, инженерную инфраструктуру и приобрести 131 автобус.
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