Перспективы строительной отрасли в Челябинской области обсудили в Минстрое РФ

Еще одной темой встречи стали темпы реализации в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудил развитие отрасли на Южном Урале с вице-губернатором Челябинской области Андреем Фалейчиком.



Согласно данным Росстата, в Челябинской области за 4 месяца этого года введено 706,2 тысячи кв. м жилья, из которых 223,1 тысячи кв. м относится к МКД, 483 тысячи — к ИЖС.



На встрече также обсуждались темпы реализации в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Челябинской области на 2024 год запланировано обустройство 186 территорий, уже ведутся работы на 152 из них.



За счет средств, входящих в «Инфраструктурное меню», в Челябинской области запланировано построить детский сад, школу, инженерную инфраструктуру и приобрести 131 автобус.