Перспективы развития Миасса Алексей Текслер обсудил с главой Роскосмоса

В городе реализуется ряд крупных промышленных инвестпроектов

Делегация госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Юрием Борисовым посетила Челябинскую область. В ходе визита состоялась рабочая встреча Юрия Борисова с Алексеем Текслером. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Глава региона представил руководителю Роскосмоса предварительные итоги социально-экономического развития Челябинской области, а также обсудил с ним перспективы развития Миасса и его крупных промышленных предприятий.

«Уровень индекса промышленного производства удалось сохранить. Это хороший результат, учитывая высокую базу 2023 года. Тогда рост индекса промышленного производства превысил 11%, а в обрабатывающих производствах — 14%. В Миассе реализуется ряд проектов. На „УралАзе“ завершается строительство нового конвейера. В целом все промышленные предприятия в Миассе работают стабильно. Много новых объектов введено в социальной сфере. Город активно развивается, будем дальше ему помогать, планируем развивать программу Комплексного развития территорий, туристический потенциал, обновлять жилищно-коммунальную инфраструктуру», — отметил Алексей Текслер.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы работы Усть-Катавского вагоностроительного завода и развития города.

В рамках визита Юрий Борисов также осмотрел производственную площадку АО «ГРЦ Макеева», где ознакомился с возможностями экспериментально-стендовой базы, позволяющей проводить полномасштабные испытания образцов ракетно-космической техники. В рамках деловой части визита обсуждались актуальные и перспективные проекты ГРЦ и предприятий кооперации.