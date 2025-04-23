Пернатый «патруль» полигона в Магнитогорске подготовили к летней работе

Ястребы Аврора и Гектор будут трудиться посменно, отпугивая стаи пернатых от мусора

В Магнитогорске подготовили к летнему сезону двух сотрудников Магнитогорского филиала АО «Ситиматик», компании, которая занимается обслуживанием полигона и мусоросортировочного комплекса. Им усилили и витаминизировали питание, а также обработали когти и клювы. Сотрудники — два ястреба-тетеревятника Аврора и Гектор, которые отпугивают от мусора стайки пернатых, сообщает пресс-центр Минэкологии Челябинской области.

Вольер, в котором живут птицы — у каждой здесь отдельная «квартира», — также подготовили к лету: убрали утеплитель, провели генеральную уборку и обработали йодной шашкой для дезинфекции.





Напомним, технология биорепеллентации, то есть использование специально обученных хищных птиц — ястребов-тетеревятников — как естественных врагов стайных пернатых применяется на объектах Магнитогорского филиала «Ситиматик» в Челябинской области с 2022 года. Метод отвечает требованиям международных стандартов в области экологии и обращения с животными, поскольку не предусматривает причинения вреда стайным птицам, но эффективно отпугивает их с территории полигона.

Аврора и Гектор трудятся посменно, их рабочий день состоит из патрулирования карт размещения отходов на руке инженера-орнитолога.

В 2023 году компания запатентовала экологичную технологию, применяемую на объектах обращения с твердыми коммунальными отходами. Проект по использованию хищных птиц на мусоросортировочных комплексах и полигонах был неоднократно отмечен специальным призом всероссийской «Зеленой премии» в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами, учрежденной Российским экологическим оператором.