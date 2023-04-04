Пергола, качели, скамейки: как выглядит обновленный сквер у ДК «Станкомаш» в Челябинске

К лету здесь включат первый в Ленинском районе пешеходный фонтан

В Челябинске сквер возле ДК «Станкомаш» продолжает видоизменяться. Здесь появляются интересные малые архитектурные формы, в том числе, оригинальные скамьи и большая пергола с качелями. В администрации Челябинска уточняют: это лишь начало перемен.

На следующей неделе в сквере начнут монтаж большого игрового комплекса. До конца мая здесь установят инклюзивную карусель, встраиваемый батут, канатный комплекс «Куб», теннисный стол и комплект для игры в шахматы и шашки. Ближе к лету в сквере включат пешеходный фонтан.

Благоустройство сквера у ДК «Станкомаш» проведено по программе «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.