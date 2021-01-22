Пережившую кому белку выходила семья из Златоуста

Зверька, попавшего под машину, спасли местные мальчишки

12 декабря двое златоустовских мальчишек стали свидетелями несчастного случая, жертвой в котором стал маленький пушной зверек. В районе школы № 36 неизвестный водитель на большой скорости сбил бельчонка. Как рассказали ребята, еще некоторое время зверек метался в шоке по кругу, но потом упал без движения. Мальчишки подняли его с земли и забрали в город.

Спасать бельчонка предстояло тете одного из мальчиков, Светлане Сергеевой. Женщина вызвалась приютить жертву аварии, хотя поначалу сильно сомневалась, что пушистому удастся выжить.

«Мальчишки его несли на руках, у него голова свисала прямо. Но он был еще живой. Решили — пусть несут ко мне, дальше разберемся. В этот же день его осмотрел ветеринар, зверек лежал вообще без движения, мы думали, что умрет. Пока ждали врача, я сделала все, что смогла сама — поставила укол обезболивающий», — рассказала Светлана.

После осмотра ветеринар диагностировал у животного множественные травмы: перелом челюсти, разрыв барабанной перепонки, серьезный удар пришелся на голову.

«Правый глаз вообще не открывался, из носа шла кровь, он не мог координировать движения, если сейчас он бегает, то там просто перекатывался, лапки были растопырены, как у лялечки, были судороги. Пришлось найти лекарства серьезные, взяли у людей со специфическими заболеваниями, ставили уколы. Через несколько дней (5—7) судороги ушли, он начал вставать, но не мог сидеть — заваливался», — перечисляет Светлана Сергеева.

В течение двух недель Светлана лечила малыша и кормила его с помощью шприца. Семье пришлось выдержать карантин по бешенству, так как животное все-таки дикое. Этого времени хватило, чтобы бельчонок пошел на поправку: заросла челюсть, малыш стал спокойно садиться, начал самостоятельно есть и точить зубки. Но один недуг так и остался с ним на всю оставшуюся жизнь.

«После лечения ему приходилось ставить уколы, давать таблетки, он, как мог, сопротивлялся. Это время он запомнил, поэтому в руки не дается. Может прокусить через перчатку кожу до крови. После аварии и лечения он остался глухим, в лес его выпускать нельзя, его там съедят. Будет жить у нас, построим ему вольер, повесим новый домик, будет жить», — делится планами женщина.

Бельчонку уже дали имя — теперь его зовут Мультик. На выбор повлиял его озорной характер. Сегодня он уже бодр и полон сил, каждый день новые друзья выпускают его из клетки побегать и размяться. В эти минуты дом Сергеевых наполняется частым постукиванием маленьких лапок по ламинату. За месяц Мультик стал настоящим членом большой и дружной семьи.