Перейти с Gmail на другие платформы предложили «Госуслуги»

Замена почты нужна для бесперебойной работы портала

Пользователям «Госуслуг» начали приходить уведомления с предложением изменить почтовый адрес с Gmail на другие платформы.

«Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать»,— говорится в сообщении.

На платформе сообщается, что пользователь может заменить гугл-почту на любую другую, в том числе и @xmail.ru от российской компании VK, которая уже интегрирована с «Госуслугами».