Перевозчики ТКО в Челябинске переходят на работу в штатном режиме

Ситуацию с вывозом мусора после снегопадов в целом удалось нормализовать

Центр коммунального сервиса сообщил о нормализации ситуации с вывозом мусора в Челябинске после снегопадов недельной давности. Вывоз отходов из заснеженных дворов обеспечили за счет привлечения снегоуборочной техники.

Из-за снегопадов фиксировались множественные случаи застревания техники в сугробах и на неочищенных дорогах как на территории многоквартирного жилого фонда, так и в частном секторе. Тогда транспортировщики ТКО перестроили работу, начав арендовать спецтехнику. Проезд мусоровозам к контейнерным площадкам обеспечивали 19 снегоуборочных бригад.

«Методика использования наемных автопогрузчиков, а также дополнительная аренда грейферных машин хорошо себя показали. Такое усиление позволило даже в условиях сильнейшего бездорожья обеспечивать вывоз твердых коммунальных отходов. В целом ситуация была нормализована в достаточно сжатые сроки. Сегодня мы переходим на работу в штатном режиме», — рассказал директор компании-перевозчика ТКО ООО «Эковывоз» Александр Далатказин.

Вместе с тем локальные проблемы сохраняются: к некоторым контейнерным площадкам мусоровозы не могут подъехать из-за нечищеных проездов или припаркованных в узких проездах автомобилей.

В ЦКС добавили, что час аренды погрузчика или грейфера стоит от 4 до 5 тысяч рублей. Таким образом, день непрофильного для перевозчиков ТКО снегоуборочного усиления обходится в сумму свыше полумиллиона рублей.