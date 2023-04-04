Перевозчики Челябинской агломерации с начала года получили 1 млн рублей штрафов

Самое частое нарушение — проблемы с оплатой проезда

Перевозчики, обслуживающие маршруты в Челябинской агломерации, получили за I квартал 2023 года штрафы на общую сумму более 1 млн рублей. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», за это время ответственные лица проверили 170 единиц транспортных средств. Также в учреждении назвали основные нарушения, за которые чаще всего перевозчиков наказывали рублем.

Специалисты проверили работу 120 автобусов, 37 трамваев и 13 троллейбусов. В основном нарушения касались оплаты проезда: кое-где нельзя было воспользоваться банковской или транспортной картой. На некоторых маршрутах перевозчик позволял себе нарушать расписание. Кроме того, ревизоры обращали внимание на грязь, следы повреждений и коррозии кузова. Ежедневные проверки общественного транспорта продолжаются.

В середине марта стало известно, что транспортники расторгли государственный контракт с компанией «Сатурн», обслуживавшей маршрут № 33 (Фатеевка — парк Гагарина). Причинами стали неоднократное нарушение расписания движения транспорта и выпуск машин не в полном объеме.

Нельзя забывать и о том, что в городе до сих пор работают частные маршрутки. В прошедшем феврале госавтоинспекторы назвали перевозчика с самыми частыми нарушениями ПДД. «Рекордсменом» по административным протоколам стала организация, которая выставляет машины на популярный у челябинцев 22-й маршрут.