Перевозчика на автобус между Челябинском и Копейском определит повторный аукцион

С первого раза на конкурс по обслуживанию маршрута никто не заявился

В ближайшие дни в Челябинске будет объявлен повторный конкурс на обслуживание автобусного маршрута № 123 между Челябинском и Копейском, сообщили ИА «Первое областное» в региональном Миндортрансе. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Как мы уже писали ранее, перевозчик на маршрут № 123 «Копейск (Автовокзал) — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)» требуется на летне-осенний период. Начальная цена контракта по аукциону, который был объявлен в начале июня, составляла 3 478 746 рублей 10 копеек. За эту сумму подрядчику предлагалось взять на себя обслуживание 20 автобусов малого класса и 2 больших автобусов на период с 1 июля по 30 сентября 2022 года.

В Миндортрансе уточнили, что повторный конкурс будет проводиться на прежних условиях.