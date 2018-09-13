/ Алексей Венедиктов о встрече с Борисом Дубровским: «Перетерли косточки общим знакомым»

Журналист написал о визите в Челябинск в своем Инстаграм.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подвел итоги частной встречи с губернатором Челябинской области. Алексей Венедиктов написал об этом в своем аккаунте в Инстаграм. Журналист приехал на Южный Урал, чтобы выступить на Всероссийском медиафоруме, который принял Челябинск. После официальной части программы две медийные персоны провели время за чашкой чая и договорились о полноценном интервью.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Посидели неформально в кафе, перетерли косточки общим знакомым. Договорились в принципе об интервью. — пишет журналист Алексей Венедиктов.

Напомним, беседа губернатора Бориса Дубровского и главреда «Эха» Алексея Венедиктова должна была состояться еще в прошлом году. Тогда журналист приехал на Южном Урале и встретился со студентами. Однако рабочий график главы региона изменился, поэтому беседу пришлось отменить.