Пересохшие в нацпарке «Зигальга» родники ожили после ливней

Каковы еще плюсы непрекращающихся дождей

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области пересохшие из-за сухой погоды в начале июля родники ожили после непрекращающегося почти сутки ливня. Правда, уровень воды в реке Юрюзани пока остается низким по сравнению с прошлым годом. Но есть и другие плюсы установившегося над уральскими регионами циклона, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Лесные пожары „Зигальге“ теперь точно не угрожают»,— отметили инспекторы.

В ближайшие дни дожди в Челябинской области не прекратятся, сообщают синоптики. Но в мокром лесу есть свое очарование, подмечают сотрудники нацпарка.

А вот туристам, отправляющимся в походы после непогоды, следует тщательно продумывать свой образ и не надевать белую обувь. Она приводит к настоящему бедствию, и вот почему.