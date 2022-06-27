Пересдача ЕГЭ по математике пройдет 27 июня в Челябинской области

Выпускники напишут работы профильного и базового уровней

В Челябинской области сегодня, 27 июня, школьники напишут ЕГЭ по математике. В резервный день работу будут писать участники, которые по уважительной причине не смогли завершить экзамен или присутствовать на нем в основной срок, выпускники прошлых лет, а также написавшие профильный уровень на двойку.



«Пересдать математику в резервный день также могут участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по профильной математике, но получившие удовлетворительный результат по другому обязательному предмету — русскому языку. При этом для пересдачи можно выбрать как профильный, так и базовый уровень госэкзамена по математике», — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Экзамен по математике базового уровня является обязательным для получения аттестата за 11-й класс. Его могут не писать школьники, которым предмет необходим в качестве одного из вступительных экзаменов в вуз: тогда они выбирают профильный уровень.

По базовой математике первичные баллы переводят в оценку по пятибалльной системе. Результаты профильной математики оцениваются по стобалльной системе.

«Результаты сегодняшнего испытания будут объявлены не позднее 11 июля», — отметили в региональном Минобре.