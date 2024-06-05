Пересадка печени избавила жительницу Каслей от рака

У врачей оставался единственный способ сохранить женщине жизнь

Врачи Челябинской областной клинической больницы впервые провели пересадку печени пациентке с раком. Использовать другие виды лечения медики не могли: частичное удаление пораженных участков органа не излечило бы пациентку, а химиотерапию просто не выдержал бы изможденный недугами организм. Трансплантация сохранила женщине жизнь и, надеются медики, избавила пациентку от рака.

В Касли Татьяна Панасенко переехала два года назад из Донецка. Когда в Донбассе начались активные военные действия, Татьяна вместе с супругом подалась на родину своего отца.

«Там действительно было страшно. Наш район бомбили. И мы с собакой все время ложились на пол, чтобы не пострадать. Мой муж водитель, он часто бывает в разъездах. Оставаться одной я уже опасалась, поэтому собрались и поехали», — рассказывает Татьяна.





Однако самое тяжелое испытание ждало Татьяну вдали от зоны боевых действий. Уже на Южном Урале у женщины открылась язва желудка. Пришлось ложиться в больницу, сдавать анализы, делать УЗИ. Обследование показало, что у пациентки запущенный цирроз печени, а на его фоне развился гепатоцеллюлярный рак.

«Это частая ситуация. В 80% случаев этот рак развивается именно на фоне цирроза печени, вызванного гепатитом С. Сложность в том, что онкологи крайне ограничены в выборе вариантов лечения», — говорит руководитель центра трансплантологии ЧОКБ, главный трансплантолог Челябинской области Александр Полторак.





Частичное удаление печени невозможно, так как в оставшемся сегменте может снова развиться рак. Химиотерапию больная просто не вынесет, ведь она бьет по печени. Остается один вариант — трансплантация.

«Когда я узнала, что нужна пересадка, восприняла эту новость спокойно. За свою жизнь я много перенесла и теперь решила доверить судьбу Всевышнему. Успокаивала себя тем, что дом я построила, двух детей воспитала, дождалась троих внуков, а дальше будь как будет», — замечает Татьяна.

Подходящий донор нашелся в майские праздники. Женщину экстренно вызвали в областную больницу, взяли анализы и сразу отправили на операцию. Пересадка длилась около десяти часов. В операционной работали две бригады врачей: одна удаляла больную печень, другая пересаживала донорский орган.

«Донорами для таких операций становятся пациенты после инсульта или тяжелой черепно-мозговой травмы, у которых зафиксирована смерть мозга. Их уже не спасти, но их органы еще могут подарить жизнь другим пациентам», — говорит Александр Полторак.

В России, по словам доктора, сегодня действует презумпция согласия на изъятие органов после смерти. Если при жизни пациент не оставил запрет на подобную процедуру, органы могут взять, не сообщая об этом близким умершего.

«Такой подход продиктован принципом гуманизма и применяется в разных странах мира. А там, где действует презумпция несогласия, человек, напротив, должен дать разрешение на изъятие органов еще при жизни, и отметка об этом обычно заносится в его паспорт», — говорит Александр Полторак.

В Челябинске пересадкой органов занимается только ЧОКБ.



Областной лист ожидания донорской печени включает несколько десятков фамилий. В данном случае выбор пал на Татьяну, так как с диагнозом «онкология» ждать нельзя.

«Операция долгая. И самый страшный час — когда пациент живет без печени с пережатой главной веной в организме. В это время приходится вводить огромное количество серьезных препаратов, которые поддерживают жизнь пациента», — говорит анестезиолог-реаниматолог ЧОКБ Азамат Денмухаметов.





Татьяна стала 29-й пациенткой ЧОКБ, которой пересадили донорскую печень. Операция прошла успешно. Сейчас Татьяна проходит реабилитацию и строит новые планы на жизнь.

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