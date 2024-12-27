Переработка и утилизация: депутаты поддержали законопроект об обращении с отходами строительства

Когда закон вступит в силу, регионы будут самостоятельно регулировать этот вопрос

Президиум ЗСО Челябинской области поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“» и Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Законопроект направлен на решение проблем в сфере обращения с отходами строительства.

Сейчас отсутствует четкая система обращения с отходами строительства, сноса, технического перевооружения и благоустройства, что затрудняет их вторичное использование и приводит к образованию несанкционированных свалок, отметил председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов.

Федеральный законопроект предлагает урегулировать вопросы в области обращения с данными отходами.

«Каждая область сама будет определять количество и места складирования строительного мусора, создавать площадки для временного хранения. Нужно будет решить, как в дальнейшем будут использоваться эти отходы, чтобы понять необходимость установки оборудования по их измельчению», — отметил Михаил Махов.

Решение президиума Законодательного собрания Челябинской области направили в комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.