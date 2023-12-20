Переполненные мусорные баки в Челябинской области заинтересовали прокуратуру

Надзорное ведомство проверит деятельность регоператора

Прокуратура Челябинской области организовала проверку сообщений о свалках, которые возникли в нескольких городах из-за того, что там долго не вывозили мусор. Соответствующее поручение региональному ведомству дал заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным прокуратуры, сигналы о мусорных кучах во дворах поступают из Челябинска, Чебаркуля, Златоуста, Миасса, Троицка и Сатки. Прокуратура усмотрела в этом признаки нарушения законодательства при обращении с отходами.

«По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства, в том числе региональным оператором, иными уполномоченными ведомствами», — отметили в ведомстве.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как в Миассе сменили подрядчика по вывозу коммунальных отходов из-за того, что прежний перевозчик регулярно срывал график.

Напомним, что во время аномальных морозов в Челябинской области также наблюдались перебои с вывозом мусора: техника не выдерживала низких температур и массово выходила из строя.