Перепись по-деревенски: как проходит всероссийская кампания в маленьком южноуральском поселке

Сотни волонтеров ежедневно обходят квартиры и частные дома. Корреспондент Первого информагентства побывал на одном из таких выездов

В Челябинской области с 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Впервые принять участие в ней можно на портале «Госуслуги» или в МФЦ. Но самый привычный способ для многих — через переписчика на дому. Сотни волонтеров каждый день обходят десятки квартир. Корреспондент ИА «Первое областное» обошла с переписчиком поселок Петровский на юге Челябинской области. О том, как проходит перепись в маленькой деревне, как соблюдаются антиковидные меры и что волнует селян, — в репортаже нашего информагентства.

Поселок Петровский — это 172 частных дома на трех улицах. Волонтер Всероссийской переписи Наталья Бикмурзина, заведующая детским садом, экс-депутат сельского значения, — человек, пользующийся среди местных авторитетом, — знает всех и каждого в деревне. Пока идем по улице, она рассказывает, что за время переписи ей нужно зарегистрировать 567 человек в Петровском и рядом стоящей деревне Березовая Роща. С 15 октября после работы Наталья Егоровна вооружается планшетом, надевает маску и спецформу и идет по домам.





Это не первая перепись женщины, в 2010 году она уже участвовала в кампании, даже получила нагрудный знак. На этот раз много новшеств, считает волонтер. Осваивать планшет пришлось недолго, его программное обеспечение «заточено» специально для регистрации данных.

«Местные жители не проходят регистрацию на „Госуслугах“ и уж тем более не поедут в МФЦ. Поэтому мне нужно охватить 100% жителей. На планшете включена геолокация, и я честно обхожу каждый дом. Хотя мне, например, было бы быстрее переписать в детском саду коллектив или родителей воспитанников. Но я хожу. Так надежнее», — говорит по дороге Наталья Егоровна.

Она рассказывает, что со связью и скоростью интернета в поселке могут быть проблемы, но на планшете «все летает». По инструктажу волонтеры не заходят домой без приглашения, сохраняют дистанцию, но Наталью Егоровну односельчане всегда пытаются даже усадить за стол и угостить чаем.





«Чай не пью. Так можно до конца года всех не пересчитать. Я знаю, во сколько примерно каждая семья уже дома: кто приезжает с работы, кто-то управляется с домашним хозяйством. На семью примерно уходит минут 10—15. Сейчас все забивается в планшете, вопросов много, поэтому я стараюсь не задерживаться», — рассказывает Наталья Егоровна.

Поселок стоит рядом с трассой Южноуральск — Магнитогорск, примерно в сорока километрах от города металлургов. Здесь действует детский сад, начальная школа, медпункт — комплект соцучреждений для маленького поселка вполне оптимальный.

Заходим в первый двор. Видно, что к дому надстроены дополнительные площади, во дворе тоже продолжается строиться гараж. Здесь убирается хозяин, вывозит мусор и жухлую траву на двухколесной тачке. На крыльцо выходит его жена и приглашает в дом, но мы отказываемся. Пока Наталья Егоровна регистрирует данные женщины, ее муж Айдархан Утегенов рассказывает о своем образе жизни.





Последние 10 лет он работает «по вахтам» монтажником и объездил самые суровые регионы страны: от Дальнего Востока до Мурманска. Недавно вернулся с Новой Земли, но уже ждет вызова на вахту.

«За эти годы я жил дома от силы полгода. Работаю по два месяца. Что в поселке творится, не знаю. По приезду узнаю, кто родился и умер. Вот и все», — говорит мужчина.

С супругой Сулывбике они воспитали троих детей. Дети выросли и уехали из деревни. Вообще в Петровском больше половины жителей — казахи. И вторая семья, которая встречает переписчика, тоже казахская. Это пенсионеры Якупова Балжан и Кушанов Самидокад, в гражданском браке они живут уже 15 лет. В графе «родство» Наталья Егоровна заполняет «прочие родственники». Супруги живут в доме, доставшемся по наследству Балжан от отца. Женщина не помнит уже года постройки дома, но, игнорируя вопросы переписчика, вспоминает, как несколько лет назад здесь скончалась ее мать, как приходится отапливать дом дровами, потому что комнат в нем много, а электричество они экономят, — слишком дорогие киловатты.

Отопление в доме, водоснабжение и отведение — это тоже часть вопросов переписи. В этом доме нет удобств. В тесной кухне (она же прихожая) большую часть занимает печь, рядом с ней удивительное соседство — умывальник и автоматическая стиральная машина. На столе стоит самовар, а пространство между деревянными ставнями окон украшают пластмассовые фигурки символов года и еще каких-то игрушек. Ощущение, что проваливаешься на несколько десятков лет назад, усиливается едва уловимым потрескиванием дров в печи.





Пенсионеры жалуются, что боятся не дождаться газа.

«Уже несколько лет назад мы сдали по 17,5 тысяч с каждого дома на проект. Но о газе ни слуху ни духу. На год мы берем четыре машины дров, и для пенсионеров это немалые деньги», — сетует мужчина.

С супругами живет родственник мужа — 30-летний Адыльбек. У него вторая группа по инвалидности, поэтому на все вопросы отвечает хозяйка. Семья живет на пенсии, держат овец на мясо и растят домашнюю птицу. Хозяин выходит нас провожать.





Идем дальше, а на улице не попадается ни одного прохожего. Люди здесь работают и «не болтаются без дела», объясняет Наталья Егоровна. Основные работодатели — расположенное в десятке километров производство горнорудной компании и птицеводческий комплекс.

«Молодежи у нас много. В прошлом году было 26 детей в детском саду, в этом году поменьше — 16 ребятишек. Работают люди, держат скот, обустраивают дома. Раньше мы каждый год выходили всем поселком на субботники. А теперь коронавирус, не собираемся», — говорит Наталья Егоровна.

О болеющих в поселке жителях местные узнают сразу: быстрее интернета работает сарафанное радио.

«Я сама переболела, но маску, перчатки на перепись надеваю обязательно. Я примерно знаю, кто болеет: созваниваемся, если человек дома — подхожу к воротам и по телефону его записываю. Человек в окно меня видит, геолокация в планшете верная», — говорит от тонкостях работы в пандемийных условиях Наталья Бикмурзина.





Тем временем подходим к очередному дому. Вообще, Наталью встречают везде с улыбкой, она и сама приветлива и доброжелательна. Так и в этот раз: супруги Тихоновы приглашали в дом. Петр и Светлана живут в Петровском много лет, глава семьи родился здесь, воспитали троих детей, уже растут четверо внуков. Семья живет разведением домашнего хозяйства, в переписи такие источники доходов звучат как «производство товаров собственного использования». О жизни в поселке Петр Тихонов говорит одно — нужен газ.

С ним соглашается и Наталья Бикмурзина. Сегодня ей предстоит пройти еще около десятка домов, и в каждом петровцы о чем-то повздыхают или похвалятся, а потом поблагодарят Наталью за приход. В целом деревенские жители благодушно настроены к переписи и считают, что на дому ее пройти гораздо легче и проще. Между тем, по данным ВЦИОМ, большинство россиян планируют участвовать в переписи, и 40% из них хотят это сделать онлайн.



