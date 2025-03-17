Перепись грачей проходит в России

На птичьи проблемы обратила внимание жительница Челябинской области

Союз охраны птиц выбрал грача птицей 2025 года и ведет их учет. Все потому, что численность грачей снижается. Об этом сообщает жительница Троицка, член Союза охраны птиц Любовь Кошель.

В частности, это происходит из-за разрушения привычных мест гнездования. Вырубают старые деревья с гнездами. Прилетает колония грачей и не находит домиков на привычных местах. Птицам приходится тратить силы и время на поиск и устройство нового грачиного городка.

Сегодня, 17 марта, День Герасима Грачевника, который отмечают как День грача. Этот праздник является символом прихода весны и нового цикла жизни.