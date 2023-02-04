Перепись диких животных и птиц проводят в Челябинской области

Всего планируют подсчитать численность около 20 видов животных

В Челябинской области проводят перепись диких животных, обитающих на территории охотничьих угодий и государственных заказников региона площадью более 8 тыс. га. До 25 марта специалисты определят численность почти 20 видов животных и птиц методом зимнего маршрута, основанного на подсчете следов, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

«Зимний маршрутный учет включает планирование учетных маршрутов, полевые работы и расчет численности охотничьих ресурсов. Всего на территории области насчитывается 1022 маршрута общей протяженностью более 16 тысяч км, каждый из которых проходится 1 — 2 раза»,— объяснили в пресс-службе регионального Минэкологии.

«Переписывать» будут такие виды животных и птиц, как олени, лоси, сибирские косули, кабаны, рыси, куницы, горностаи, белки, рябчики, глухари и другие. Результаты переписи внесут в ведомости зимнего маршрутного учета, сведения которых суммируются в специальной программе и формируются в разрезе исследуемой территории.

Начальник отдела охотничьего хозяйства и регулирования использования объектов животного мира Светлана Козленкова уточнила, что знание численности «населения» охотничьих угодий позволяет оценить состояние популяции учитываемых видов животных, рассчитать лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов на предстоящий сезон охоты, а также спрогнозировать объем биотехнических мероприятий.