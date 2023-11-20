Перепады температур от минуса к плюсу и снегопады ожидаются в Челябинской области на этой неделе

Во вторник в регион ворвется атмосферный фронт

Погода на наступившей неделе в Челябинской области будет преимущественно пасмурной, на протяжении нескольких дней ожидается снег. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +2 до −11 градусов. Подробнее о погоде на неделю с 20 по 26 ноября — в материале ИА «Первое областное».

«В уральских регионах будут доминировать арктические воздушные массы, поэтому здесь даже днем всего −6...−11°С. И только в середине периода под влиянием атмосферного фронта в регионе зарядят снегопады и возможно кратковременное потепление до 0...−5°С»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

По данным популярных сервисов, в Челябинске сегодня будет около −5 градусов, без осадков. Со вторника по субботу в городе ожидается снег, при этом во вторник, среду и четверг синоптики обещают около −1...−2 градусов, а в пятницу температура резко опустится до −10 градусов. В субботу в столице Южного Урала температура воздуха вновь поднимется выше −5 градусов. К воскресенью осадки прекратятся.

В отдельные районы области атмосферный фронт принесет не только снег, но и плюсовую температуру. Но держаться она будет недолго. В горнозаводской зоне выше −4 градусов на этой неделе, по предварительным данным, не будет.

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