Перепады температур и дожди прогнозируют в Челябинской области в выходные

Погода в регионе будет ветреной

В предстоящие выходные, 24 и 25 сентября, погода в Челябинской области удивит жителей региона своим разнообразием. В субботу синоптики областного Гидрометеоцентра обещают тридцатиградусную жару, а в воскресенье в регионе существенно похолодает. Местами пройдут дожди.

«Изменение погоды связано с надвигающимся на Южный Урал холодным фронтом с запада. Он принесет с собой ветер, дожди и похолодание»,— рассказали журналисту ИА «Первое областное» в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на субботу в регионе столбики термометров опустятся до плюс 6—11 градусов Цельсия, в низинах похолодает до +1 °C. Днем воздух существенно прогреется — от +21 до +26 °C. На юге области ожидается до +31 °C. Облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске 24 сентября будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит от +8 до +10 °C, днем потеплеет от +24 до +26 °C. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 °C, в низинах ожидается понижение температуры до +2 °C. Днем на севере региона воздух прогреется до плюс 15—20 градусов Цельсия, на юге — до +25 °C. Ветер южный с переходом на восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 25 сентября, в столице Южного Урала синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. В ночные часы будет от +9 до +11 °C, днем потеплеет до +18 °C. Ветер южный с переходом на восточный от 4 до 9 метров в секунду.