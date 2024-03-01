Перепады температур, гололед и слабый снег ожидаются в Челябинской области в выходные

В Челябинске осадков не будет

В предстоящие выходные, 2 и 3 марта, в Челябинской области местами ожидается небольшой плюс, в отдельных районах — небольшой минус. В субботу день будет безветренным, а в воскресенье синоптики областного Гидрометеоцентра обещают существенные порывы.

Этой ночью температура воздуха в регионе составит от −9 до −14°C, в низинах похолодает до −19°C, в горах будет около −6°C. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Возможен туман. На дорогах локально гололед. Днем отметка на градуснике установится в пределах от −3 до +2°C, в низинах обещают до −6°C. Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске, согласно популярным погодным сервисам, опустятся до −8°C, днем поднимутся до −2...−4 градусов Цельсия. Погода сохранится пасмурной, но без осадков. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду.

В воскресенье, 3 марта, в Челябинской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы будет от −6 до −11°C, на юге области температура опустится до −16°C, в низинах похолодает до −21°C. Днем столбики термометров достигнут −2...+3 градусов Цельсия. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала 3 марта ожидается +3°C и без осадков. Ветер преимущественно западного направления от 4 до 9 метров в секунду.