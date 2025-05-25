Перепад температур от -3 до +23°C прогнозируют в Челябинской области 26 мая

Обойдется без дождей

В ночь на понедельник, 26 мая, Челябинская область еще будет оставаться в холодном воздухе, местами ожидаются заморозки. Но уже днем на территорию региона начнет поступать тепло с европейской части России, и температура может подняться до +23 градусов. Солнца будет больше, чем облаков, а ветер станет преимущественно западным. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +1...+3 градусов. Днем существенно потеплеет — до 22 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

По области ночью вероятны заморозки до −3 градусов. В целом ожидается от 0 до +5 градусов. Возможны туманы. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. Преимущественно солнечно, без дождей. Ветер умеренный западного направления, порывы могут достигать 14 метров в секунду.