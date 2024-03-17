Перепад температур и гололед обещают жителям Челябинской области 18 марта

Днем местами воздух вновь прогреется до +10 градусов

В Челябинской области установилась довольно опасная погода: днем припекает солнце, температура поднимается почти до +10 градусов, а ночью опускается до −10 градусов и ниже. В связи с этим на дорогах и тротуарах образуется гололед, о чем южноуральцев и предупредили в областном Гидрометеоцентре.

В целом погода в Челябинской области в понедельник, 18 марта, не изменится. Ночью по области в северной половине −9...−14 градусов, в южной — до −10 градусов. Днем от +4 до +9 градусов, на крайнем юге около нуля. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый неустойчивый.

В Челябинске также солнечно и без осадков. В ночные часы около −10 градусов, в дневные — от +5 до +7 градусов. Сильного ветра не будет.