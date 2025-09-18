Перепад температур до 23 градусов ожидается в Челябинской области 19 сентября

Это станет причиной утренних туманов

В пятницу, 19 сентября, дневная температура в Челябинской области может подняться до +21 градуса. При этом ночью местами сохраняются заморозки. Из-за перепадов температур отдельные районы утром окутают туманы. Местами ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Заморозки до −2 градусов ожидаются в горах и низинах области предстоящей ночью. Температура опускается до отрицательных значений из-за переменной облачности — их бы не было, если бы погода в регионе стояла пасмурная. Днем по области воздух прогреется до +16...+21 градуса. Пятница станет одним из самых теплых дней сентябрьского бабьего лета. Ветер синоптики прогнозируют западный, 2—7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

В Челябинске — без существенных изменений: ночные 5—7 градусов со знаком плюс и дневные +18...+20. Ветер слабый. Осадков не ожидается.