Перепад ночных и дневных температур достигнет 30 градусов на Южном Урале 8 октября

Антициклон сохранит преимущественно ясное небо

В среду, 8 октября, погода в Челябинской области существенно не изменится: ночные заморозки сменятся теплом до +17 градусов. День будет ясным и безветренным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура предстоящей ночью опустится до −2°C, днем столбики термометров зафиксируются на +13°C. Ясно, осадков не предвидится. Утром локально вероятен туман. Ветер неустойчивый, слабый.

Градусники в Челябинской области этой ночью покажут от −2 до +3°C, в низинах похолодает до −8°C. Днем ожидается от 12 до 17°C тепла. Утром местами туман. Без дождей. Ветер до 6 метров в секунду.