Перепад ночных и дневных температур до 26 градусов обещают в Челябинской области 31 мая

Местами пройдут дожди с грозами и градом

В пятницу, 31 мая, ночью в Челябинской области ожидаются заморозки до −2 градусов, днем температура поднимется до +24 градусов. В Челябинске без осадков, на остальной территории возможны дожди с грозами, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

«Южный Урал окажется под влиянием области высокого давления. При ясной погоде ожидаются значительные температурные контрасты: в ночное время столбики термометров могут опускаться до слабо отрицательных значений, а днем — значительный прогрев до +24°С»,— рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Этой ночью столбики термометров в Челябинске покажут около +3°С, днем воздух прогреется до +22°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-восточного направления с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике будет варьироваться от +3 до +8°С, местами температура воздуха может опуститься до −2°С. Днем потеплеет до +19...+24 градусов Цельсия. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут дожди, прогремят грозы. В дневные часы вероятен град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 16 метров в секунду.