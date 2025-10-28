Переохлажденный дождь пройдет в Челябинской области 29 октября

Осадки принесет западный циклон

В среду, 29 октября, в Челябинской области ночная температура ожидается плюсовой благодаря облачной погоде. Днем еще тепло — до +13 градусов. Но погода начнет портиться под влиянием западного циклона, который в отдельные районы принесет дожди. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит от +3 до +5°C, дневная — от +9 до +11°C. Облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Ветер южного направления, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от +2 до +7°C, в низинах будет до −1°C. Днем потеплеет до +8…+13°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой переохлажденный дождь. В горах осадки ожидаются умеренными. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.