Переменную облачность без осадков прогнозируют в Челябинске

Столбики термометров поднимутся до +20 градусов

Сегодня, 27 мая, в Челябинской области ожидается потепление до +21°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность и порывистый ветер.

Сегодня в Челябинске прогнозируют переменную облачность, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около +8°C, днем столбики термометров покажут от +17 до +19°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров достигнут около +8°C, днем потеплеет от +16 до +21°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.