Перелив Сырыткуля через дорогу в Миассе прекратился

Участок трассы пока остается закрытым

Сегодня, 10 августа, перелив воды через дорогу в районе поселка Новоандреевка в Миассе прекратился. За ситуацией продолжают следить. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Вода проходит через две пропускные трубы. Подтопленных жилых домов нет. Мониторинг обстановки продолжается»,— сообщили в ведомстве.

Несмотря на прекращение перелива, участок дороги Миасс — Карабаш — Кыштым остается закрытым, так как дорожное полотно и грунт переувлажнены. На месте работают дорожники.

В целом паводковая ситуация в Миассе улучшается, вода идет на спад.

По данным МЧС, за последние сутки от воды освободились 10 участков: девять в Коркино и один в Еманжелинском районе. На контроле остается подтопление трехсот жилых домов и 601 приусадебного участка в городах и районах, пострадавших от сильных дождей. В пунктах временного размещения остаются 23 человека, в том числе семь детей.

Прием заявлений на выплаты от пострадавших продолжают принимать. Часть средств уже выплатили.