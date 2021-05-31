Перекрытый город, жара +35 и дождь из гидрантов: как прошел полумарафон «Челябинские метеориты»

Рассказываем, кто вышел бежать по асфальту в минувшее воскресенье

В воскресенье, 30 мая, в Челябинске состоялся шоссейный полумарафон «Челябинские метеориты». Спортсмены пробежали 1, 5, 10 или 21 километр по перекрытым автодорогам.







Забеги по перекрытым дорогам редко проводят в Челябинске. Как правило, марафоны проходят в городском бору. Впервые за долгое время полумарафон на перекрытом шоссе удалось провести в 2019. Второй — в этом году, в 2021. Как сообщил один из организаторов «Челябинских метеоритов», главный редактор Первого областного информационного агентства Сергей Блиновских, на забег заявилось 1200 человек — все слоты были раскуплены.

«Во всем мире городские марафоны собирают до нескольких десятков тысяч человек и считаются такой же частью урбанистической культуры, как уличные концерты, фестивали, парады и фейерверки. Во всем мире — и Россия давно уже часть этого процесса, — трассы таких забегов проходят по самым примечательным районам города. И если мы хотим воспринимать наш город не крупным населенным пунктом, а современным развивающимся мегаполисом, то поддерживать такие проекты надо».

30 мая выдалось жарким. К моменту старта температура воздуха поднялась до +35 градусов. Тем не менее отказавшихся от забега было немного. Каково это — бежать по самому солнцепеку, — испытал на своей шкуре корреспондент Первого областного информационного агентства — главного информпартнера полумарафона.







Ваш собственный корреспондент на дистанции

У стартовой арки к 11 утра не протолкнуться. Несколько сотен людей стоят плечом к плечу, чтобы уже через несколько минут рвануть вниз по улице Салавата Юлаева. Многие делают селфи и непринужденно болтают друг с другом.

— Как бы не затоптали, — задумчиво произнесла женщина в белой кепке рядом. Головной убор захватила не только она — все видели прогноз погоды и понимают, что бежать предстоит под палящим солнцем.

Внезапно оживляется ведущий. В микрофон он начинает обратный отсчет до старта, все вторят ему хором: три, два, один, поехали!





Первый километр дается легко, почти играючи бежим с горки. Еще полные сил люди болтают друг с другом и смеются. Всех несет вперед. У трассы встали болельщики с барабанами и отбивают ритм. Четкая дробь барабанов бодрит, невольно начинаешь бежать в ногу с толпой.





Второй километр выводит на шестиполосную Университетскую Набережную. На улице непривычно тихо, а всё потому, что нет машин — ради марафона перекрыли движение. От тишины становится не по себе. Вдоль трассы стеной возвышаются жилые многоэтажки с муралами-граффити, но тени зданий не дотягиваются до дороги и вся трасса залита солнцем. Плавящийся под лучами асфальт разве что не дымится.





Впереди бегут три парня в черных плащах с красными завитушками. Фанаты аниме «Наруто» легко узнают в этом одеянии плащ акацуки — так в мультфильме называется преступная группировка, члены которой носят черные накидки с красными облаками.

— Ребята, не жарко вам? Почему вы в плащах?

— Четвертая война шиноби на носу, а мы опаздываем, вот и бежим быстрее, чтобы успеть, — смеясь, отвечают мне парни. Ребята имеют в виду войну в мультфильме. Бежать парням пять километров, на дистанции побольше в таком плаще легко получить солнечный удар.





Парни пробежали в черных плащах пять километров

В толпе участников забега я замечаю женщину с детской коляской. Бегунья двигается по трассе, толкая коляску, — под козырьком спит младенец.

Женщина представилась Викторией. По ее словам, она частенько берет на кроссы свою новорожденную дочь Серафиму и катает ее.

«Серафима находится в специальной детской коляске, она предназначена для бега. Лежанка ребенка устроена по принципу гамака, у коляски большие надувные колеса, она очень устойчивая и поэтому не опрокидывается, когда я ее толкаю. Серафиме в ней удобно, она обычно спит во время пробежки. Если начинает капризничать и плакать, я останавливаюсь и успокаиваю»,

— объясняет Виктория Мерлинова.

В забеге участвует несколько челябинских випов: заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, бизнесмен Павел Чулков и главный инженер «Челябинского завода электрооборудования» Анатолий Сагаконь.

На третьем километре нас ждал дождь — машина, поливающая дорогу. Все бегуны с радостными возгласами проносятся под струями воды. Намокнуть никто не боится — всё равно успеешь обсохнуть.





Еще через километр показался первый пункт питания. Волонтеры раздают бегущим бутылки с водой: сами откручивают крышку и протягивают тары. Мы, не останавливаясь, хватаем бутылки, пьем, обливаемся этой же водой и выкидываем бутылки к краю дороги. Прохожие смотрят на этот жест с осуждением — но тащить пластиковую тару нереально, а за один забег бегун может использовать четыре-пять бутылок воды.





Добегаем до Северо-Крымской. Для тех, кто бежит десять километров, это экватор. Дальше самое сложное: преодолеть вторую половину пути, обратно. На шестом километре солнце становится как будто ярче и беспощаднее, а асфальт начинает прижигать стопы сквозь подошву кроссовок.





Уже никто не разговаривает друг с другом, общаются только по мере необходимости. Впереди меня бежит парень с девушкой. Парень постоянно спрашивает у спутницы, в порядке ли она, и внимательно смотрит на брошенные вдоль трассы бутылки с водой. Во многих осталась вода. Не брезгуя, бегун хватает уже использованную бутылку, откручивает крышку, выливает воду на себя и протягивает девушке.

— Но она горячая! Нагрелась от солнца, — предупреждает он спутницу.





Уже на седьмом километре мы встречаем бегуна, который несется нам навстречу. За ним едет несколько велосипедистов. Позже я узнала, что имя бегуна Петр Жолнин. Он записался на полумарафон и стал абсолютным победителем забега, преодолев 21 километр за 1 час 16 минут и 20 секунд.

— Он точно киборг, вместо сердца мотор, а скелет из металла, — шутили про него в толпе на награждении.





Мне до киборга еще далеко. На восьмом километре начинаю плохо соображать, частота сердечного ритма держится на 180 и не желает опускаться, как ни снижай темп. Думать получается только об одном: лишь бы добежать. И спрятаться от солнца. Как можно скорее.





Последний километр самый тяжелый. Еще и потому, что в горку. Ты не позволяешь себе перейти на шаг, хотя очень хочется остановиться. Сильная усталость ощущается и в то же время ее уже нет — ты растворился в процессе и движешься как робот.





«Добежать до пешеходного перехода, а там всего несколько сотен метров, можно ускориться. А пока держи темп», — говоришь сам себе. Не самая лучшая тактика, но постепенно действительно ускоряешься. Даже становится интересно — сколько ты из себя еще можешь выжать? Тренер за такие эксперименты по голове не погладит.

Наконец-то финиш, я останавливаюсь и даже не могу стоять прямо — наклоняюсь, чтобы отдышаться. Тут же подбегает волонтер и озабоченно спрашивает:

— Врач нужен?

Видимо, выгляжу и правда плохо. Я отрицательно качаю головой и прошу воды. Меня отводят в тенек к палатке и сажают на газон, в руки дают бутылку. Рядом сидят другие бегуны, прибежавшие раньше.









Тем временем люди подбегают к финишу один за другим. Их встречают радостными возгласами и аплодисментами. Участницу под номером 649 — Веронику Соколову — у выхода с дистанции ждет мужчина с букетом цветов и плюшевым мишкой.

«Это мой первый забег после болезни, десять км. Я очень долго и тяжело болела, онкология. Но теперь полностью здоровая, и еще и спортивная. И мой друг решил поздравить меня с моим первым результатом»,

— поясняет участница Вероника. Женщина вся светится.







В теньке бегуны негромко переговариваются между собой.

— Я на трассе видела, что женщина в обморок упала. С ней мужчина был, полиция, волонтеры, «скорая» к ним поехала, — говорит сидящая рядом участница, попивая воду».

— Очень жарко. Я поэтому не стал добегать. Собирался бежать 21 километр, но по такой жаре очень тяжело. Решил на десятке остановиться. Ничего, на неделе в парке добегаю. Для меня забег — это просто еще одна тренировка, — рассказывает стоящий тут же мужчина.





Уже у раздевалки в холле арены «Трактор» я вижу лежащего на скамейке молодого человека. Вокруг него суетится женщина и массирует ноги специальным перкуссионным тренажером в форме пистолета.

Парня зовут Женя, он смог осилить 21 километр, хотя бегать начал только год назад.

«А регулярно тренироваться я начал этой весной. Уже в Казани бежал десятку, а сегодня вот попробовал полумарафон. Нормальный результат, два часа девять минут. Через неделю-другую опять побегу 21 километр, но уже на другом забеге»,

— рассказывает он. Даже спустя десять минут после финиша он не может отдышаться, но все равно счастливо улыбается.





Церемонии награждения дожидаются не все участники «Челябинских метеоритов».





«Поразительно. С виду обычные девчонки, а как глянешь на их результат — за голову схватишься. 21 километр за 1 час 20 минут, час 25 минут. Еще и по такой жаре. Нечего сказать, сильные дамы»,

— размышляет знакомый фотограф.

Порядка сотни человек сошли с дистанции. Их можно понять — жара многих дестабилизирует и здоровье важнее победы. Но если бегунам хоть как-то удавалось добраться до финиша — пешком или на машине, — им все равно вручали медали, будто они заняли первое место. И, наверное, так правильно. Ведь само участие в забеге — это уже маленькая побед и лишний стимул начать тренироваться.

«Бег — это давно уже не только про спорт, а беговой туризм — весьма финансово емкая индустрия. Это деньги, которые приезжающие на марафоны (а их число больше, чем число бегунов) оставляют в ресторанах, гостиницах, такси, тратят на развлечения. Увы, Челябинск пока на задворках этого тренда. Но хочется надеться, что традиционный Челябинский марафон, который должен состояться 15 августа, пройдет уже по центру города, а не на его северо-западной окраине»,

— рассказывает организатор полумарафона Сергей Блиновских.