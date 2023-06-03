Перекресток Марченко — Салютная в Челябинске закроют для автомобилистов почти на месяц

Ограничения будут действовать с 4 по 30 июня

В Тракторозаводском районе Челябинска почти на месяц перекроют движение на пересечении улиц Марченко и Салютной в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 4 по 30 июня движение по улице Марченко через перекресток в районе дома № 15 будет закрыто, движение по улице Салютной ограничено по крайней правой полосе»,— уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.







Напомним, до 20 июня в Челябинске закрыт для автомобилистов правый поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую в связи с проведением работ на сетях водоснабжения.

До 1 июля в городе перекрыто движение по участку улицы Обской из-за строительства подземного газопровода.