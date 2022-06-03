Перехватывающие парковки построят для жителей челябинских окраин

Горожанам предлагают оставлять там автомобили, чтобы продолжать путь по центру города на общественном транспорте

В Челябинске региональные власти планируют создать сеть так называемых перехватывающих парковок для уменьшения пробок в часы пик. Как объяснил замминистра транспорта региона Александр Егоров, жители микрорайонов-новостроек, добравшись до определенной точки, смогут оставить там автомобили и пересесть на общественный транспорт.



По словам Александра Егорова, первая парковка-«перехватчик» появится на площади у проходной ЧТЗ. Легко понять, что предназначена она для жителей Чурилово. Доехав до ЧТЗ, челябинцы смогут продолжить путь до офиса на трамвае или автобусе: там же планируется обустроить соответствующие остановки.

В будущем перехватывающие парковки будут организованы везде, где заканчиваются выделенные линии для общественного транспорта. Нововведение должно уменьшить число пробок, не повлияв на скорость передвижения горожан.