Переезд на станции Чурилово в Челябинске временно ограничат Движение будет возможно по одной полосе



Во вторник с 9:00 до 16:00 часов движение на переезде будет возможно по одной полосе.



Напомним, ранее стало известно, что Челябинская область 2 дорожного полотна в 2022 году.



В Челябинске

В Челябинске 4 октября на семь часов ограничат движение на переезде «2109 километр» станции Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Во вторник с 9:00 до 16:00 часов движение на переезде будет возможно по одной полосе.Напомним, ранее стало известно, что Челябинская область лидирует по объему дорожного ремонта в УрФО. На Южном Урале обустроили почти два миллиона кмдорожного полотна в 2022 году.В Челябинске изменили работу нескольких троллейбусных маршрутов: до 2023 года отменили направление № 26, освободившийся электротранспорт перейдет на маршруты № 12 и № 17.

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